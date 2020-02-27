Порошенко сам вирішив прийти на допит в ДБР

У ДБР очікують Порошенко на допит по справі про втручання в діяльність судів 28 лютого, і б

Про це він заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

Порошенко зазначив, що він протягом останніх місяців неодноразово відвідував допити, дав з десяток вичерпних письмових свідчень.

"Сам перелік справ свідчить про їх виключно політичний контекст. Це і підписання "мінських угод", які зупинили російський наступ, і націоналізація Приватбанку, яка врятувала країну від банкрутства, і наказ про контрнаступ, завдяки якому було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Це і мої дії в грудні 2018 року щодо захисту територіальної цілісності України в Керченській протоці й на Азові, де правота України була визнана міжнародним трибуналом в Гамбурзі", - сказав він.

Порошенко заявив, що прийде на допит 28 лютого, незважаючи на те, що вважає своє переслідування політично мотивованими.

"Незважаючи на те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участю міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього президента України Петра Порошенка раніше мали намір силою привести в Державне бюро розслідувань на примусовий допит.

Раніше Порошенко скоротив список "Небесної сотні" на 20 чоловік.