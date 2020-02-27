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  • Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство, - СМИ
27 февраля 2020, четверг, 18:50 39
Политика 2020-02-27T18:50:51+02:00
Українські Новини
Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство, - СМИ

Люди Коломойского заблокировали офис "Центрэнерго" и не пускают новое руководство, - СМИ

Ольга Фандорина
Блокирование, Центрэнерго, Захват предприятия, Игорь Коломойский
"Центрэнерго". Фото: strana.ua

Новый менеджмент "Центрэнерго", который вчера был назначен Кабмином, не может нормально приступить к принятию дел из-за блокирования работы офиса компании прежним руководством при поддержке людей Игоря Коломойского. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в Фонде госимущества.

"Вход в офис заблокирован машинами. Предположительно, это люди олигарха Коломойского, который контролировал прежнее руководство", - говорит источник.

центрэнерго

Эту информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. 

"После того, как стало известно о смене менеджмента на "Центрэнерго", руководители предприятия буквально на следующий день пропали. Мне звонили люди, интересовались, не знаю ли я, где они "прячутся". Теперь, видно, Коломойский решили "подчищать" за собой, и своими людьми — Уваровым (экс-комменрческий директор "Центрэнерго" - Ред.) и Потапенко (и.о гендиректора - Ред.) вывезти хотя бы часть документов. Госпредприятие загнали в убытки, там схема на схеме. Одна из последних — создали фирму "Укрэнергоуголь", через которую гнали уголь на "Центрэнерго" из России и Беларуси. Говорят, только россиянам должны 25 млн долларов. А государственную Госуглепостач практически обанкротили", - рассказал "Стране" Волынец.

Смена руководства "Центрэнерго" произошла 26 февраля. Об этом сообщал премьер-министр Алексей Гончарук. 

"Сегодня мы приняли решение о замене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются госкомпаниями", - сказал Гончарук.

Новым директором "Центрэнерго" стал Александр Корчинский, который в прошлом возглавлял компанию "Укртеплоэнерго". 

"Страна" сообщает, что "Центрэнерго" - это один из самых коррупционно-привлекательных государственных активов. Вокруг него кормятся фирмы, торгующие углем и контролируемые, как правило, властью. 

Раньше компанию контролировали люди Петра Порошенко. Но после победы Зеленского на выборах "Центрэнерго" взяли под контроль менеджеры, связанные с Игорем Коломойским. 

Корольчук заявил о том, что Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству.

Ранее "Центрэнерго" собиралось финансировать запуск новой лавы на госшахте "Капитальная" на Донбассе на 50 млн гривен.

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