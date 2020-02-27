Тігіпко стане першим віце-прем'єром чи головою уряду, - "слуга народу" застукала його на Банковій

Незважаючи на те, що Гончарук спростував чутки про відставку, депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ольга Василевська вважає, що Сергій Тігіпко стане прем'єр-міністром або першим віце-прем'єром. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, Василевська заявила, що зустріла Сергія Тігіпка в Офісі Президента минулого тижня.

"Минулого тижня я зустріла Сергія Тігіпка в Офісі президента в ліфті. Він був з блокнотом, ручкою і в супроводі двох шанованих людей з ОП. Про що можна говорити з Тігіпко у ліфті? - Якими шляхами Ви тут? - Працюємо. Інвестиції залучаємо. - Вас можна привітати? - питаю. Але тут ліфт приїхав. І я вийшла на третьому, а Сергій Леонідович поїхав на четвертий", - написала Василевська.

Також, на думку Василевської, Тігіпко стане прем'єр-міністром або першим віце-прем'єром.

"Сергій Тігіпко достовірно таки стане прем'єр-міністром. Або першим віце-прем'єром з розширеними функціями. Поки Гончарук продовжить втрачати "ще один шанс", наданий Президентом", - зазначила Василевська.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський підтвердив, що проводив співбесіду з бізнесменом Сергієм Тігіпко для можливого призначення його в Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, Верховній Раді не виключають відставку уряду.