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27 февраля 2020, четверг, 12:22 242
Внешняя политика 2020-02-27T12:22:33+02:00
Українські Новини
Не все украинцы в Италии хотят, чтобы знали о помещении их на карантин из-за коронавируса

Не все украинцы в Италии хотят, чтобы знали о помещении их на карантин из-за коронавируса

Жора Шокин
Украина, МИД, Италия, Карантин, Коронавирус, граждане Украины
Коронавирус. Скриншот: YouTube/Радио Свобода
Коронавирус. Скриншот: YouTube/Радио Свобода

Министерство иностранных дел заявляет, что паники среди граждан Украины в Италии из-за коронавируса нет, несмотря на то, что украинка уже заболела там коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"Таких случаев не зафиксировано", - сказал он.

По его словам, при этом все просьбы украинцев в Италии учитываются.

Также он сообщил, что у МИД нет информации, сколько на данный момент украинцев помещены на карантин в Италии.

Коваленко добавил, что не все украинцы в Италии хотят, чтобы знали о помещении их на карантин.

Как сообщали Українськi Новини, речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.

Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Такое решение было принято после того, как число заболевших коронавирусом достигло 79 человек, 2 из которых умерли.

Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев.

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Об эвакуации украинцев из-за коронавируса в Италии пока речь не идет, - МИД
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