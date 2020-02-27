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27 февраля 2020, четверг, 11:48 40
Судебная власть 2020-02-27T11:56:23+02:00
Українські Новини
Экс-депутата Бобова оштрафовали на 51 тысячу за недекларирование 52 млн гривен

Экс-депутата Бобова оштрафовали на 51 тысячу за недекларирование 52 млн гривен

Елизавета Драбкина
Геннадий Бобов, Высший антикоррупционный суд, Недекларирование
Геннадий Бобов. Фото: segodnya.ua
Геннадий Бобов. Фото: segodnya.ua

Высший антикоррупционный суд оштрафовал бывшего депутата Верховной Рады Геннадия Бобова (группа "Партия "Відрождення") на 51 тыс. гривен за недекларирование 52 млн гривен финансовых обязательств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

26 февраля во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым Бобовым было подписано соглашение о признании виновности.

Приговором Антикоррупционного суда было утверждено указанное соглашение, лицо было признано виновным по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен.

Кроме того, Бобов лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как сообщали Українськi Новини, 28 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Бобову о подозрении в недекларировании имущества.

Ранее НАБУ сообщило бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.

Также, бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго подозревается в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.

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