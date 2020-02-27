Экс-депутата Бобова оштрафовали на 51 тысячу за недекларирование 52 млн гривен

Высший антикоррупционный суд оштрафовал бывшего депутата Верховной Рады Геннадия Бобова (группа "Партия "Відрождення") на 51 тыс. гривен за недекларирование 52 млн гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают Українськi Новини. Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%. 26 февраля во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым Бобовым было подписано соглашение о признании виновности. Приговором Антикоррупционного суда было утверждено указанное соглашение, лицо было признано виновным по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен. Кроме того, Бобов лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год. Как сообщали Українськi Новини, 28 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило Бобову о подозрении в недекларировании имущества. Ранее НАБУ сообщило бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Также, бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго подозревается в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.