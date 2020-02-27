В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ

В той час, як в Київ з "коронавірусної" Італії за день прилетіло 635 громадян, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували серед українців в Італії.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на мера регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі, а також італійські портали Cremonaoggi, Fanpage.

"Кілька днів тому дівчина прибула в село Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавірусу в країні.

Також пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Тим часом, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували на півдні Італії і у Флоренції.