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27 лютого 2020, четвер, 08:18 33
Європа 2020-02-27T08:28:01+02:00
Українські Новини
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ

В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус в Італії. карта: Johns Hopkins CSSE
Коронавірус в Італії. карта: Johns Hopkins CSSE

В той час, як в Київ з "коронавірусної" Італії за день прилетіло 635 громадян, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували серед українців в Італії.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на мера регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі, а також італійські портали Cremonaoggi, Fanpage.

"Кілька днів тому дівчина прибула в село Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавірусу в країні.

Також пасажири літаків, які прилетіли з Риму, Венеції та Мілана, розповіли про ситуацію в Італії.

Тим часом, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували на півдні Італії і у Флоренції.

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В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ
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