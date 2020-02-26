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26 февраля 2020, среда, 20:35 106
Кабмин 2020-02-26T20:37:33+02:00
Українські Новини
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников

В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников

Ярина Вацяк
Кабмин, Иммиграция, Квоты, Программисты, IT-специалист, IT-индустрия
IT-компании. Фото: pixabay
IT-компании. Фото: pixabay

Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях", - говорится в нем.

Согласно сообщению, эта квота нужна, так как спрос на IT-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка.

Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тыс. IT-специалистов разных направлений, но в то же время в стране открывается около 40 тыс. вакансий для этих специалистов.

Кроме того, часть украинских специалистов едет работать за границу, а некоторые работают на фрилансе.

Минцифры также отмечает, что квоты не повлияют на спрос на украинских работников, так как главное, что получит Украина - это прибытие старших специалистов, которые смогут помочь Украине быстрее и качественнее развивать индустрию.

Самое большое количество квот выделено на Киев - 2500, на Харьков - 700, на Днипро - 600, на Одессу - 600 и на Львов - 600 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как в Украине средняя зарплата в стране упала, средняя зарплата IT- специалистов возросла. Так, средняя зарплата Senior в Киеве достигла $4000, на руководящих должностях - до более чем $5000.

 

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