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26 лютого 2020, середа, 20:35 14
Кабмін 2020-02-26T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників

В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників

Ярина Вацяк
Кабмін, Імміграція, IT-індустрія, програмісти
IT-компанії. Фото: pixabay
IT-компанії. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів дозволив в'їхати в Україну або залишитися для постійного проживання 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства цифровий трансформації на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5 тис. іноземних фахівців для працевлаштування в українських IT-компаніях", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, ця квота потрібна, оскільки попит на IT-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку.

Щороку українські університети випускають 15-17 тис. IT-фахівців різних напрямків, але в той же час у країні відкривається близько 40 тис. вакансій для цих фахівців.

Крім того, частина українських фахівців їде працювати за кордон, а деякі працюють на фрілансі.

Мінцифри також зазначає, що квоти не вплинуть на попит на українських робітників, оскільки головне, що отримає Україна - це прибуття старших фахівців, які зможуть допомогти Україні швидше і якісніше розвивати індустрію.

Найбільшу кількість квот виділено на Київ - 2500, на Харків - 700, на Дніпро - 600, на Одеси - 600 і на Львів - 600 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як в Україні середня зарплата в країні впала, середня зарплата ІТ - спеціалістів зросла. Так, середня зарплата Senior в Києві досягла $4000, на керівних посадах - до більш ніж $5000.

 

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