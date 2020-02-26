Половина из эвакуированных граждан в Новых Санжарах здоровы, остальных проверяют

Оперативный штаб сообщает, что 48 из находящихся в обсервации в Новых Санжарах (Полтавская область) граждан здоровы, а в отношении остальных пребывающих в медцентре лиц идет проверка.

Об этом говорится в сообщении штаба на сайте Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Обнародованы первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Результаты всех 48 тестов - отрицательные. Вторую часть результатов медики ожидают получить завтра, а персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, - уже с пятницы", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что инкубационный период нового коронавируса и, соответственно, срока обсервации составляет 14 дней, при условии, что среди людей в обсервации не будут обнаружены случаи заболевания.

Отметим, что 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа самолета, который доставил их из Уханя в Украину, полицейские и врачи проходят карантин в Новых Санжарах.

Как сообщали Українськi Новини, в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология.

Тем временем вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации из Уханя. Также Владимир Зеленский позвонил девушке, которую не пустили на борт с собакой.