Нацполиция сообщила о подозрении крымским судьям-перебежчикам

В Киеве отпразднывали День крымскотатарского флага. Фото: Мининформполитики

В Киеве отпразднывали День крымскотатарского флага. Фото: Мининформполитики

Вместе с тем, как США продлили санкции против России из-за аннексии Крымского полуострова, Национальная полиция Крыма сообщила о подозрении судьям оккупационной власти Крыма, приговорившим одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські новини.

Следователями полиции Крыма установлено, что указанные судьи, перешли на службу в незаконно созданные судебные органы России и оказывали помощь иностранному государству в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

После оккупации полуострова в 2014 году их действия квалифицируются как государственная измена.

Судьи участвовали в работе незаконно созданных судебных органов в Крыму, в частности, совершали противоправные действия в Киевском районном суде в Симферополе, где они выносили решения в пользу оккупировавшей Крым России относительно преследования участников проукраинского митинга в феврале 2014 года.

Судьям сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский намерен объявить 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

Государственное агентство по вопросам кино намерено в ходе конкурсных отборов кинопроектов на получение государственного финансирования добавлять дополнительные баллы за кино о Крыме и современных вызовах полуострова, связанных с временной оккупацией с 2020 года.