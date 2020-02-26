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26 февраля 2020, среда, 17:20 64
Силовые структуры 2020-02-26T17:27:07+02:00
Українські Новини
Нацполиция сообщила о подозрении крымским судьям-перебежчикам

Нацполиция сообщила о подозрении крымским судьям-перебежчикам

Кира Молчанова
Аннексия Крыма, Крым, национальная полиция, Крымские татары
В Киеве отпразднывали День крымскотатарского флага. Фото: Мининформполитики
В Киеве отпразднывали День крымскотатарского флага. Фото: Мининформполитики

Вместе с тем, как США продлили санкции против России из-за аннексии Крымского полуострова, Национальная полиция Крыма сообщила о подозрении судьям оккупационной власти Крыма, приговорившим одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українські новини.

Следователями полиции Крыма установлено, что указанные судьи, перешли на службу в незаконно созданные судебные органы России и оказывали помощь иностранному государству в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

После оккупации полуострова в 2014 году их действия квалифицируются как государственная измена.

Судьи участвовали в работе незаконно созданных судебных органов в Крыму, в частности, совершали противоправные действия в Киевском районном суде в Симферополе, где они выносили решения в пользу оккупировавшей Крым России относительно преследования участников проукраинского митинга в феврале 2014 года.

Судьям сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

 Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский намерен объявить 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

Государственное агентство по вопросам кино намерено в ходе конкурсных отборов кинопроектов на получение государственного финансирования добавлять дополнительные баллы за кино о Крыме и современных вызовах полуострова, связанных с временной оккупацией с 2020 года.

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