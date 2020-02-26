підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 16:46 17
Суспільство 2020-02-26T23:30:05+02:00
Українські Новини
Через коронавірус в аеропорту і морпортах Миколаєва посилюють заходи безпеки

Через коронавірус в аеропорту і морпортах Миколаєва посилюють заходи безпеки

Кира Молчанова
аеропорт Миколаїв, Миколаївська облрада, Коронавірус, коронавірус в Європі
Миколаїв охорону здоров'я Фото: НикОГА
Миколаїв охорону здоров'я Фото: НикОГА

Поки Державна прикордонна служба ввела перевірку температури тіла пасажирів на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею, міжнародний аеропорт і морпорти Миколаєва посилили заходи безпеки через коронавіруса.

Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної державної адміністрації, посилаючись на результати брифінгу із журналістами у середу, передають Українські Новини.

Людей, які приїжджають до міста, будуть оглядати і вимірювати їм температуру.

Брати можливих хворих планує обласна інфекційна лікарня.

Директор аеропорту "Миколаїв" зазначив, що в разі підозри на наявність коронавирусу, доведеться ізолювати всіх пасажирів літака (до 189 осіб).

Як повідомляли Українські Новини, ніхто з пасажирів, що прилетіли в аеропорт "Київ" і "Бориспіль", у тому числі з Італії, не відмовився від вимірювання температури тіла.

У Львівській області влада скасувала всі масові заходи через загрозу розповсюдження епідемії коронавірусу COVID-19.

Більше новин про: аеропорт Миколаїв Миколаївська облрада Коронавірус коронавірус в Європі

ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні
Новини
Декларації прокурорів тепер відкриті для публічного доступу 23:53
У Києві чоловік загинув під кабіною фури при спробі полагодити її 23:29
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
Через теплу зиму в Україну може прийти посуха, - Оржель 22:01
Депутату Ужгородської міськради повідомили про підозру в організації продажу викрадених в ЄС авто 21:45
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
Бородянський відзвітував про свою зарплату. Сума не збігається з даними Кабміну 18:27
більше новин
У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok