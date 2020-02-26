Власти Гонконга подарят каждому коренному жителю просто так по $ 1200

В частности, в бюджете выделили сумму для более, чем 7 млн человек, проживающих в Гонконге.

Такой поступок власти объяснили желанием облегчить положение жителей и улучшить местную экономику, которая в последнее время переживает тяжелые времена, связанные с регулярными протестами и эпидемией коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в Гонконге зафиксирован 81 случай инфицирования коронавируса, два из них - смертельные.

"Наша экономика в этом году сталкивается с огромными проблемами", - заявил министр финансов Гонконга Пол Чан.

"После тщательного анализа ситуации я решил пересчитать по 10 тыс. гонконгских долларов ($ 1280) всем постоянным жителям старше 18 лет. Цель - привлечь потребления и снять финансовое бремя", - добавил министр.

Власти также намерены снизить плату за аренду жилья, а также налоги на имущество и зарплату.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее.

Кроме того, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020.