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26 февраля 2020, среда, 14:21 66
Общество 2020-02-26T14:22:52+02:00
Українські Новини
В министерстве рассказали, как на самом работают тест-системы на коронавирус

В министерстве рассказали, как на самом работают тест-системы на коронавирус

Таня Войтюк
Коронавирус, коронавирус в Европе, Вспышка коронавируса, Эпидемия коронавируса, Тест-системы, Инфекция, Вирус, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как в ВОЗ высказали опасеня касательно того, что мир не готов к эпидемии, в Центре общественного здоровья (ЦОС) рассказали, где именно в Украине диагностируют коронавирус и когда оповещают о результатах теста.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию. С момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

Тест-системы и реагенты действительно рассчитаны на около 30-ти исследований. В центре общественного здоровья говорят, что этого достаточно до момента получения очередных реагентов.  

Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении ведения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировке в лабораторию.

Как сообщали Українські Новини, быстрое распространение коронавируса может повлиять на проведение Евро-2020.

Тем временем в Алжире подтвердили первый случай коронавируса, а вскоре после этого заражение зафиксировали в Румынии.

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