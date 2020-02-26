Кабмин ввел единоразовую денежную награду за геройский поступок

Кабинет Министров выделил 21,7 млн гривен на единоразовое денежное вознаграждение Героям Украины за выдающиеся героические поступки.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegam-канале, передают Українськi Новини.

По словам Гончарука, 207 человек получат по 105 тыс. гривен единоразовой денежной помощи от государства.

Как сообщали Українськi Новини, Дочери журналиста Лабуткина Дмитрия и сыну корреспондента "Вестей" Вячеслава Еремея, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей в 2015 и 2014 годах, Кабинет министров назначит стипендии Президента Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Также в Кабмине сегодня назовут точное количество подлежащих призыву на военную службу в апреле-июне.

Помимо этого, Владимир Зеленский хочет называть улицы Украины именами ее современных героев.

Тем временем фракция "Слуга народа" хочет усилить ответственность за оскорбления военных после того как советник Порошенко обозвал их "ублюдками".