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26 февраля 2020, среда, 12:21 36
Кабмин 2020-02-26T12:25:13+02:00
Українські Новини
Детям погибших журналистов Лабуткина и Веремея назначат стипендии президента Украины

Детям погибших журналистов Лабуткина и Веремея назначат стипендии президента Украины

Елизавета Кесельман
Гончарук, Кабмин, Журналистика, Дети погибших журналистов, убийство журналистов, Стипендии детям журналистов
Журналистика. Фото: TV5 Запорожье
Журналистика. Фото: TV5 Запорожье

Дочери журналиста Лабуткина Дмитрия и сыну корреспондента "Вестей" Вячеслава Еремея, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей в 2015 и 2014 годах, Кабинет министров назначит стипендии Президента Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Еремея Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", — написал он.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/412Скриншот: t.me/PMHoncharuk/412

Гончарук уточнил, что журналист Дмитрий Лабуткин погиб под Дебальцево, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея убили в 2014 году в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2017 года Кабинет Министров Украины одобрил проект указа бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении стипендий детям погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов.

Также в ноябре 2017 года Порошенко подписал указ о социальной защите детей погибших журналистов. 

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