Детям погибших журналистов Лабуткина и Веремея назначат стипендии президента Украины

Дочери журналиста Лабуткина Дмитрия и сыну корреспондента "Вестей" Вячеслава Еремея, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей в 2015 и 2014 годах, Кабинет министров назначит стипендии Президента Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Еремея Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", — написал он.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/412

Гончарук уточнил, что журналист Дмитрий Лабуткин погиб под Дебальцево, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея убили в 2014 году в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2017 года Кабинет Министров Украины одобрил проект указа бывшего президента Украины Петра Порошенко о назначении стипендий детям погибших при исполнении служебных обязанностей журналистов.

Также в ноябре 2017 года Порошенко подписал указ о социальной защите детей погибших журналистов.