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10 октября 2019, четверг, 21:12 84
Президент 2019-10-10T21:12:17+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет называть улицы Украины именами ее современных героев

Зеленский хочет называть улицы Украины именами ее современных героев

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube

Президент Владимир Зеленский призывает называть улицы именами современных героев и знаметитостей Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"У нас много героев в Украине и мне кажется, каждую улицу нужно называть разными героями... у нас очень много героев современности, почему мы не поддерживаем с вами современных героев, почему не называем?...Андрей Шевченко - герой нашей страны? Герой - каждый человек, который сделал страну независимой, известной... Скажите мне, пожалуйста, Бубка - герой Украины? а Усик - герой Украины? Кстати, братья Кличко, они же прославляли Украину? ...почему всех этих людей, о которых я говорю, мы не называем?", - отметил Зеленский.

При этом он не уточнил свое отношение к переименованию улиц в честь лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, отметив, что их очень много.

"Я был бы уверен, что господин Бандера был бы в шоке или господин Тарас Григорьевич Шевченко был бы в шоке, какое количество улиц... это даже немного стыдно, у нас же много людей. Композитор, который написал "Щедрик" - это не герои, которые прославляют нашу страну? Я о том, что давайте помнить историю, давайте жить в современном мире", - отметил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове.

Также, неизвестные в июне повредили памятник в честь 100-летия ЗУНР во Львове.

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