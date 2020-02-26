Суд открыл дело о внесении Варнавы в список врагов Украины

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта об отмене внесения российской телеведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Истец просит суд отменить приказ Министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Варнавы.

Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.

Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минкультуры внесло российскую телеведущую Варнаву в перечень угрожающих нацбезопасности лиц.

Госкино запретило показ в Украине фильма "8 первых свиданий" с Зеленским и Варнавой в ролях.

При этом ранее Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову.

Шестой апелляционный административный суд признал законным снятие запрета с сериала "Сваты" и разрешение въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Российский актер из "Сватов" выступил в оккупированном Крыму после отмены запрета на въезд в Украину. 8 апреля там показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа", где Добронравов сыграл одну из ролей. Затем, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе.

В октябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на 3 года российскому актеру Добронравову, а Госкино запретило показ сериала "Сваты".