Суд відкрив справу щодо внесення Варнави в список ворогів України

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом ТОВ "Новий канал" до Служби безпеки України і Міністерства культури, молоді та спорту про скасування внесення російської телеведучої Катерини Варнави в перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Позивач просить суд скасувати наказ Міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення в цей перелік громадянки Російської Федерації Варнави.

Серед інших вимог позову - визнати протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення Варнави в вищезазначений перелік осіб.

Справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 березня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Мінкультури внесло російську телеведучу Варнаву в перелік загрозливих нацбезпеки осіб.

Держкіно заборонило показ в Україні фільму "8 перших побачень" з Зеленським і Варнавой в ролях.

При цьому раніше Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд на територію України російському акторові Федору Добронравову.

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу "Свати" і дозвіл в'їзду в Україну російському акторові Федору Добронравову.

Російський актор зі "Сватів" виступив в окупованому Криму після скасування заборони на в'їзд в Україну. 8 квітня там показали заплановану раніше виставу "Пастка для чоловіка", де Добронравов зіграв одну з ролей. Потім, 10 квітня, Добронравов грав у цій виставі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі.

У жовтні 2017 року СБУ заборонила в'їзд в Україну на 3 роки російському акторові Добронравову, а Держкіно заборонило показ серіалу "Свати".