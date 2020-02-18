Госкино запретило показ в Украине фильма с Зеленским в главной роли

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило распространение и демонстрацию пяти фильмов, снятых в разный период. В их число вошел фильм с нынешним Президентом Украины Владимиром Зеленским.

На официальном сайте агентства опубликован список запрещенных фильмов для кино, телепоказа, публичного коммерческого и домашнего видео (по 2019).

На основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" под запрет попали три фильма.

Первые два - иностранные фильмы: "Мачете" (США, 2008) - в нем снимается американский актер Стивен Сигал, которому СБУ запретила въезд в Украину, а также "Сорванцы из Тимпельбаха" (Франция, 2008) - за то, что там снимался французский актер Жерар Депардье, который имеет российское гражданство.

В эту категорию попала и комедия "Восемь первых свиданий" (2012), в которой снималась российская актриса Екатерина Варнава. Она внесена в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма является нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в ленте одну из главных ролей.

Скриншот из к/ф "Восемь первых свиданий"

Также на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино продлило запрет на российские фильмы "Я так не думаю" (2017) Давида Даниеляна и "Стрела" (2017) Евгения Никитина.

Как сообщали Українські Новини, председателем Госкино стала директор запорожского кинотеатра Марина Кудерчук.

Ранее Госкино сообщило о намерении снять фильм "Бабий Яр" за 49 млн гривен.