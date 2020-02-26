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  • Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 782 тыс. гривен, Минэкоэнерго недовольно
26 февраля 2020, среда, 11:22 42
Экономика 2020-02-26T11:24:59+02:00
Українські Новини
Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 782 тыс. гривен, Минэкоэнерго недовольно

Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 782 тыс. гривен, Минэкоэнерго недовольно

Григорий Яковенко
зарплаты чиновников, Игорь Сирота, Дональд Трамп
ЧАО
ЧАО "Укргидроэнерго". Фото: energynews.com.ua

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает недопустимой выплату вознаграждения в размере 10 млн гривен генеральному директору государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" за 2019 год.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Минэкоэнерго стало известно, что руководителю "Укргидроэнерго" решением наблюдательного совета в декабря 2019 года был начислено и выплачено более 3 млн гривен премии. За год сумма полученного вознаграждения топ-чиновника составила более 10 млн гривен - это почти 430 тыс. долларов без учета заработной платы", - говорится в нем.

В Минэкоэнерго отметили, что общий доход генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты за 2019 год составил 647,8 тыс. долларов.

Для сравнения, зарплата президента США Дональда Трампа составляет около 400 тыс. долларов в год.

Сообщается, что зарплата Сироты составляет 781,96 тыс. гривен.

Кроме того, Минэкоэнерго направило запрос в "Укргидроэнерго" касательно выплат зарплат и премий всему топ-менеджменту предприятия.

Как сообщали Українські Новини, Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе".

Также Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США.

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