Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 782 тыс. гривен, Минэкоэнерго недовольно

Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает недопустимой выплату вознаграждения в размере 10 млн гривен генеральному директору государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" за 2019 год.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Минэкоэнерго стало известно, что руководителю "Укргидроэнерго" решением наблюдательного совета в декабря 2019 года был начислено и выплачено более 3 млн гривен премии. За год сумма полученного вознаграждения топ-чиновника составила более 10 млн гривен - это почти 430 тыс. долларов без учета заработной платы", - говорится в нем.

В Минэкоэнерго отметили, что общий доход генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты за 2019 год составил 647,8 тыс. долларов.

Для сравнения, зарплата президента США Дональда Трампа составляет около 400 тыс. долларов в год.

Сообщается, что зарплата Сироты составляет 781,96 тыс. гривен.

Кроме того, Минэкоэнерго направило запрос в "Укргидроэнерго" касательно выплат зарплат и премий всему топ-менеджменту предприятия.

Как сообщали Українські Новини, Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе".

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