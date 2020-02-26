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26 февраля 2020, среда, 08:50 9
Общество 2020-02-26T08:51:13+02:00
Українські Новини
Сильный ветер, дожди и мокрый снег. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины

Сильный ветер, дожди и мокрый снег. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Штормовой ветер, Дождь, Мокрый снег, Снеголавинная опасность
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

В среду, 26 февраля, в Украине (кроме северных областей) порывы ветра 15-20 м/с. Днем в Карпатском регионе значительный дождь, местами с мокрым снегом. Об говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.


"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также 26 февраля в Карпатах и юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; днем в Карпатском регионе значительный дождь, местами с мокрым снегом (1 уровень опасности).

Кроме того, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, 26 февраля в Украину придет потепление. Ветер с сильными порывами продолжит бушевать в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. Дожди ожидаются в западной части, местами небольшие осадки возможны в северной части.

Кроме того, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

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