Сильный ветер, дожди и мокрый снег. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины

В среду, 26 февраля, в Украине (кроме северных областей) порывы ветра 15-20 м/с. Днем в Карпатском регионе значительный дождь, местами с мокрым снегом. Об говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.



"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также 26 февраля в Карпатах и юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; днем в Карпатском регионе значительный дождь, местами с мокрым снегом (1 уровень опасности).



Кроме того, в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).



Как сообщали Українські Новини, 26 февраля в Украину придет потепление. Ветер с сильными порывами продолжит бушевать в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях. Дожди ожидаются в западной части, местами небольшие осадки возможны в северной части.



Кроме того, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.



