Сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Рятувальники попередили про погіршення погоди в деяких областях України

У середу, 26 лютого, в Україні (крім північних областей) пориви вітру 15-20 м/с. Вдень у Карпатському регіоні значний дощ, місцями з мокрим снігом. Про йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.



"За повідомленням Укргідрометцентру, 26 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також 26 лютого в Карпатах і південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с; вдень у Карпатському регіоні значний дощ, місцями з мокрим снігом (1 рівень небезпеки).



Крім того, у високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого в Україну прийде потепління. Вітер з сильними поривами продовжить вирувати в Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях. Дощі очікуються у західній частині, місцями невеликі опади можливі у північній частині.



Крім того, метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.