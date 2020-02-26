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26 лютого 2020, середа, 08:55 5
Суспільство 2020-02-26T08:56:37+02:00
Українські Новини
Сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Рятувальники попередили про погіршення погоди в деяких областях України

Сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Рятувальники попередили про погіршення погоди в деяких областях України

Валерия Драгомирова
дснс, сильний вітер, дощ, мокрий сніг, Сніголавинна небезпека
Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

У середу, 26 лютого, в Україні (крім північних областей) пориви вітру 15-20 м/с. Вдень у Карпатському регіоні значний дощ, місцями з мокрим снігом. Про йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.


"За повідомленням Укргідрометцентру, 26 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також 26 лютого в Карпатах і південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с; вдень у Карпатському регіоні значний дощ, місцями з мокрим снігом (1 рівень небезпеки).

Крім того, у високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляли Українські Новини, 26 лютого в Україну прийде потепління. Вітер з сильними поривами продовжить вирувати в Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях. Дощі очікуються у західній частині, місцями невеликі опади можливі у північній частині.

Крім того, метеоролог розповіла, яка погода чекає українців в майбутньому.

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