Непогоду сменит аномальное тепло: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Погода в Украине готовит очередную аномалию. После многодневного шторма с ураганным ветром в конце зимы в Украине потеплеет до рекордных +14.

Об этом сообщила синптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По ее словам, 26 февраля в нашу страну придет потепление. Ветер с сильными порывами продолжит бушевать в Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях.

"Среда привлечет наше внимание потеплением. Завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +7 +12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов! Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4 +7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть, штормовыми, будет завивать в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным", - написала синоптик.

Дожди ожидаются в западной части, в Карпатах будет мокрый снег. Местами небольшие осадки возможны в северной части. Однако подавляющее большинство территории Украины будет принадлежать сухой погоде.

"В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 + 5 градусов, завтра днем ​​потеплеет до + 8 + 10 градусов", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.