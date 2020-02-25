На Закарпатье у госпитализированного коронавирус не подтвердился

На Закарпатье госпитализируют больного на ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, в то время, как за сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс.

О госпитализации закарпатца с повышенной температурой сообщает Mukachevo.net из собственных источников в областной инфекционной больнице.

Как сообщается, жителя с. Дедово госпитализируют в областную инфекционную больницу с повышенной температурой.

Врачам он рассказал, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе.

После того, как больной обратился к медикам, в Берегово было созвано противоэпидемическую комиссию и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Сейчас в инфекционной больнице готовят специальный бокс для приема больного. Жителя Береговского проверять на коронавирус.

Также стало известно, что мужчина, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Сейчас тест-систем в области еще нет. Только сегодня их привезли в Киев.

В случае, если заболевания на коронавирус подтвердится, какой будет алгоритм действий, ведь пациент контактировал со многими людьми, врачами без применения спецсредств.

Сегодня, 25 февраля в ОГА рассказали о больном закарпатце.

Начальник департамента здравоохранения Елизавета Биров, официально подтвердила госпитализацию в областной больнице больного мужа. По ее словам, мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии. Поэтому было принято мероприятия, при которых мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

Он был помещен в изолятор вместе с женой. У больного были взяты все анализы для проверки.

Сейчас специалисты уточняют связи закарпатца с жителем Китая, ведь он не мог точно объяснить, когда его работодатель вернулся из Китая.

(Новость дополнена подробностями)

Как заявил исполняющий обязанности генерального директора ГУ ʺЦентр общественного здоровья Минздрава Украиныʺ Игорь Кузин, после клинического обследования и после проведения физиологического обследования было установлено, что это не подпадает под клиническое проявление коронавируса, пишет ТСН.

"Мужчина был госпитализирован вчера (24 февраля - прим.ред.), и на самом деле уже 10 суток, как продолжаются клинические проявления, повышенная температура, но не такая, как обычно происходит при случае инфицирования новым коронавирусом человека", - подчеркнул он.

"Подозрение было снято", - добавил он и похвалил Закарпатье за быструю реакцию - как профилактическую, так и врачебную.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией.

Тем временем, в Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан.