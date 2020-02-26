Кредит не закрыт: Рябошапка рассказал о своем доме во Франции

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который в декабре заработал в семь раз больше оклада, прокомментировал информацию, которая попала в СМИ о его доме во Франции. Он заяивл, что до сих пор выплачивает за особняк кредит, стоимостью которого свыше 400 тыс. евро.

Об этом Рябошапка сказал в кулуарах парламента журналистам в среду, сообщает "Укринформ".

"Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. И этой ситуацией самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор должны четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать их ежемесячно. Кредит не закрыт", - сказал Рябошапка в ответ на вопрос, откуда у него деньги на покупку дома.

Рябошапка добавил, что показывает в своей декларации обязательства по кредиту.

Как сообщали Українські Новини, журналисты нашли дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.

Тем временем, зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза.