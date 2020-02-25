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25 февраля 2020, вторник, 20:10 215 Документ
Общество 2020-02-25T20:47:35+02:00
Українські Новини
Виталий Дейнега тратил деньги благотворительного фонда на личные нужды, - Портнов

Виталий Дейнега тратил деньги благотворительного фонда на личные нужды, - Портнов

Ирина Дорофейчук
Андрей Портнов, Вернись живым, Волонтер, Благотворительный фонд, Виталий Дейнега
Виталий Дейнега. Фото: aportnov.com
Виталий Дейнега. Фото: aportnov.com

Юрист Андрей Портнов сообщил, что волонтер, активист Евромайдана и руководитель благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега расходовал денежные средства фонда на личные нужды, а также уклонялся от уплаты налогов от полученных доходов.

Об этом говорится на персональном веб-сайте юриста.

"Виталий Дейнега, волонтер, герой Майдана, активист, за 19 лет основной заработок имел от собственного благотворительного фонда. Он такой волонтер, что зарабатывал на своем волонтерском движении. И основным источником его доходов являлся благотворительный фонд "Вернись живым". Если сложить все доходы и проанализировать уплаченные налоги за 19 лет, то он (Дейнега) платил налогов примерно 1 тыс. гривен в месяц", - заявил Портнов.

Портнов уточнил, что заявление о воровстве Дейнеги основано на тщательном анализе его деклараций о доходах за 2001-2019 годы. Также юрист перечислил многократные путешествия Дейнеги по миру, отметив высокую стоимость аренды гостиничных номеров и авиаперелетов в местах, посещаемых волонтером.

Приведем несколько примеров: в сентябре 2019 года, в момент обострения боевых действий на Донбассе, волонтер 5 дней пребывал в Венеции. А с 13 по 20 ноября 2019 года, в период гибели украинских солдат, Дейнега отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Иными словами, при таких доходах и налогах летать по всему миру, а еще зарабатывать у себя в благотворительном фонде - это обозначает, что фигурант живет на нетрудовые доходы. Значит - ворует. Почему ворует? Потому что если зарабатываешь, должен отражать это в декларации, платить налоги и показывать источник доходов. Если у тебя в декларации этих налогов нет, это обозначает, что ты - вор. Я думаю, что он воровал на войне. Потому что основная его парадигма - это фонд "Вернись живым". Он полностью погружен в так называемое волонтерство", - подчеркнул юрист.

Кроме того, Портнов анонсировал информацию о финансовой нечистоплотности волонтера Юрия Касьянова.

По мнению Портнова, "герои революции", пропагандирующие последние 5-6 лет насилие и войну, не являются волонтерами. "Если ты "герой Майдана", то, скорее всего, ты - вор ... Они не волонтеры, они не активисты, это обычные воры, которые под видом волонтерства крадут у людей, подвергшихся насилию и ставших жертвами войны", - подытожил юрист.

Напомним, бывший Президент Украины Петр Порошенко выплатил Портнову 3 500 гривен за ложь о государственном измене.

6 февраля Портнов открыл уже второй офис для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны на Донбассе, в г. Бахмут (Донецкая область).

Как сообщали Українські Новини, 30 января Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства журналиста Павла Шеремета.

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