Суд разрешил привести Порошенко на допрос в ГБР в принудительном порядке

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого ранее намерены были силой привести в Государственное бюро расследований на принудительный допрос, по решению суда доставят в ГБР 28 февраля в 14:00. Вердикт суда обнародовала Страна.юа.

"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в документе.

Решение суда о приводе Порошенко в ГБР

Как сообщали Українські Новини, 21 января Петр Алексеевич Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Причиной оказалось отсутствие повестки о вызове.

Подобная ситуация произошла 11 февраля, когда Порошенко опять не явился на допрос в ГБР, однако о причинах его представитель так и не сообщил.

Кроме того, в день памяти "Небесной сотни" бывший президент уменьшил список погибших во время расстрелов на Евромайдане и написал, что в него входят "более 80 человек".

Также у Порошенко заявляли, что ГБР специально подстраивает допросы под его поездки.