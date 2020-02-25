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25 лютого 2020, вівторок, 17:28 16
Судова влада 2020-02-25T19:00:04+02:00
Українські Новини
ДБР планує допитати Порошенка 6 березня у справі Семочка

ДБР планує допитати Порошенка 6 березня у справі Семочка

Ярина Вацяк
ДБР, Сергій Семочко, Петро Порошенко, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Петра Порошенка

6 березня Державне бюро розслідувань (ДБР) у справі про незаконне призначення Сергія Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки має намір допитати колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це йдеться в рішенні про примусовий привід Порошенко Печерського суду Києва, передають Українські Новини.

21 лютого суд виніс рішення про привід Порошенко на допит на 6 березня на 14:00 в якості свідка, задовольнивши тим самим клопотання слідчого ДБР.

ДБР подало в суд клопотання про примусовий привід Порошенка у зв'язку з тим, що він не з'явився на допит 17 лютого.

Допит Порошенка щодо обставин призначення Семочко відбудеться в ДБР в кабінеті слідчого Козлова.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього президента України Петра Порошенка, якого раніше мали намір силою привести в Державне бюро розслідувань на примусовий допит за рішенням суду доставлять в ДБР 28 лютого о 14:00.

Рані 21 січня Петро Олексійович Порошенко вчергове не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Причиною виявилося відсутність повістки про виклик.

Також 11 феврля Порошенко знову не з'явився на допит в ДБР, однак про причини його представник так і не повідомив.

 

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