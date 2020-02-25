подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • За один пост в Instagram Принц Гарри и Меган Маркл могут зарабатывать $100 тысяч
25 февраля 2020, вторник, 17:26 55
Мир 2020-02-25T17:39:04+02:00
Українські Новини
За один пост в Instagram Принц Гарри и Меган Маркл могут зарабатывать $100 тысяч

За один пост в Instagram Принц Гарри и Меган Маркл могут зарабатывать $100 тысяч

Елизавета Кесельман
Меган Маркл, Принц Гарри, королевская семья, Доход принца Гарри и Меган Маркл, Выход Гарри и Меган из королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Маркетинговая платформа Inzpire. me, которая занимается рекламой в социальных сетях, проанализировала возможный доход Принца Гарри и Меган Маркл, которые отказались от поддержки Елизаветы и сняли с себя королевские полномочия. Об этом передает издание The Sun.

Согласно данным ведомства, стоимость спонсорской публикации в аккаунтах Меган и Гарри Instagram может достигать 100 тысяч долларов из-за их сверхпопулярности и количества подписчиков на их странице. На сегодняшний день за официальным аккаунтом sussexroyal следят свыше 11,2 млн людей по всему миру.

Аккаунт королевской семьи.Скриншот:instagram.com/sussexroyalАккаунт королевской семьи.Скриншот:instagram.com/sussexroyal

В то же время, если Гарри и Меган не захотят рекламировать разную предлагаемую продукцию в Instagram, то пара сможет зарабатывать на других коммерческих проектах.

Так, например, агент Денниса Родмана Даррен Принс в одном из интервью заявил, что королевская пара легко может заключить контракт, как минимум, на 10 млн долларов на написание книги. Кроме того, по данным экспертов компании GDA Speakers Гарри и Меган могут получать по 1 млн долларов за одно свое выступление.

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл и Принц Гарри перестанут официально исполнять свои обязанности 31 марта 2020 года. 

Также пара переехала жить в Канаду. 

Больше новостей о: Меган Маркл Принц Гарри королевская семья Доход принца Гарри и Меган Маркл Выход Гарри и Меган из королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри прекратят выполнять свои...
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Канаду: как ...
Внук королевы Елизаветы II разводится со своей жен...
Отец Меган Маркл готов выступить против дочери на ...
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Новости
ДТЭК не заинтересован в покупке "Центрэнерго" 17:55
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
На материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса 17:46
Пункт пропуска
В Закарпатской ОГА рассказали, куда будут отвозить больных с коронавирусом 17:32
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта по делу Семочко 17:28
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
больше новостей
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok