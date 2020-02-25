За один пост в Instagram Принц Гарри и Меган Маркл могут зарабатывать $100 тысяч

Маркетинговая платформа Inzpire. me, которая занимается рекламой в социальных сетях, проанализировала возможный доход Принца Гарри и Меган Маркл, которые отказались от поддержки Елизаветы и сняли с себя королевские полномочия. Об этом передает издание The Sun.

Согласно данным ведомства, стоимость спонсорской публикации в аккаунтах Меган и Гарри Instagram может достигать 100 тысяч долларов из-за их сверхпопулярности и количества подписчиков на их странице. На сегодняшний день за официальным аккаунтом sussexroyal следят свыше 11,2 млн людей по всему миру.

Аккаунт королевской семьи.Скриншот:instagram.com/sussexroyal

В то же время, если Гарри и Меган не захотят рекламировать разную предлагаемую продукцию в Instagram, то пара сможет зарабатывать на других коммерческих проектах.

Так, например, агент Денниса Родмана Даррен Принс в одном из интервью заявил, что королевская пара легко может заключить контракт, как минимум, на 10 млн долларов на написание книги. Кроме того, по данным экспертов компании GDA Speakers Гарри и Меган могут получать по 1 млн долларов за одно свое выступление.

Как сообщали Українські Новини, Меган Маркл и Принц Гарри перестанут официально исполнять свои обязанности 31 марта 2020 года.

Также пара переехала жить в Канаду.