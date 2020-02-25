Менше половини українців готові підтримати Зеленського на виборах

У той час як рейтинг Володимира Зеленського в листопаді впав з 64% до 52%, 44,2% опитаних КМІС проголосували б за нього, 13,1% - за Бойка, 11,6% - за Порошенка на виборах Президента

44,2% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, визначилися з вибором і проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 13,1% - за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Юрія Бойка, 11,6% - за колишнього Президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на виборах Президента, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Зокрема, якби зараз проводилися вибори і респондентам запропонували бюлетень для голосування, то 6,9% опитаних підтримали б лідера "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 4,9% - лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 4% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3% - за лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, 2,5% - ексзаступника голови Ради, члена "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського.

Крім того, серед усіх опитаних 24% - не визначилися з кандидатом, 14,2% респондентів не взяли б участі в голосуванні, 4,3% - зіпсували б бюлетень, а 1,5% - відмовилися відповідати.

Опитування проводилося КМІС методом особистого інтерв'ю з 8 по 18 лютого 2019 року серед 2 038 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого, проголосували б за Зеленського, 15% - за Бойка, 13,5% - за Порошенка на виборах Президента, якби вони відбулися найближчим часом.

Тим часом рейтинг "Слуги народу" не змінився, а у платформи Бойко і "Євросолідарності" виріс.