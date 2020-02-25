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25 лютого 2020, вівторок, 14:08 7
Президент 2020-02-25T16:45:04+02:00
Українські Новини
Менше половини українців готові підтримати Зеленського на виборах

Менше половини українців готові підтримати Зеленського на виборах

Таня Войтюк
КМІС, Володимир Зеленський, Опитування, Президент, Бойко, Петро Порошенко
Рейтинги Зеленського, Порошенко і Бойко
Рейтинги Зеленського, Порошенко і Бойко

У той час як рейтинг Володимира Зеленського в листопаді впав з 64% до 52%, 44,2% опитаних КМІС проголосували б за нього, 13,1% - за Бойка, 11,6% - за Порошенка на виборах Президента

44,2% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, визначилися з вибором і проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 13,1% - за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Юрія Бойка, 11,6% - за колишнього Президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на виборах Президента, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Зокрема, якби зараз проводилися вибори і респондентам запропонували бюлетень для голосування, то 6,9% опитаних підтримали б лідера "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 4,9% - лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 4% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3% - за лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, 2,5% - ексзаступника голови Ради, члена "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслана Кошулинського.

Крім того, серед усіх опитаних 24% - не визначилися з кандидатом, 14,2% респондентів не взяли б участі в голосуванні, 4,3% - зіпсували б бюлетень, а 1,5% - відмовилися відповідати.

Опитування проводилося КМІС методом особистого інтерв'ю з 8 по 18 лютого 2019 року серед 2 038 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого, проголосували б за Зеленського, 15% - за Бойка, 13,5% - за Порошенка на виборах Президента, якби вони відбулися найближчим часом.

Тим часом рейтинг "Слуги народу" не змінився, а у платформи Бойко і "Євросолідарності" виріс.

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