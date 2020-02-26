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26 февраля 2020, среда, 05:50 183
Общество 2020-02-26T05:50:02+02:00
Українські Новини
Перерасчет пенсий в марте: кому начислят больше всех и почему выплаты могут оказаться под угрозой

Перерасчет пенсий в марте: кому начислят больше всех и почему выплаты могут оказаться под угрозой

Анна Рудык
Пенсии, пенсии в Украине, пенсии 2020, Перерасчет пенсий
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

В то время, как Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии, в Украине должны провести перерасчет пенсий, который сейчас оказался под угрозой. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что Кабинет министров до сих пор не предоставил Пенсионному фонду нормативно-правовые акты, без которых нельзя провести осовременивание выплат, рассказали в пресс-службе ведомства.

Мы также обратились за ответом, будет ли осовременивание, и в само Министерство социальной политики. Там предложили написать письменный запрос и подождать пять дней ответа, либо же спросить еще раз в Пенсионном фонде.

Дело в том, что закон "Слуги народа" не переписали, то есть они обязаны провести дополнительное повышение. Но вот четких сроков в документе не указали. В 2019-м пересчет сделали в марте. Это пояснили тем, что только в это время появляются данные статистики, на основе которых и производят перерасчет.

Но чем позже повысят, тем меньше придется тратить на осовременивание пенсий из бюджета.

Как должны повысить пенсии?

"Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

  • Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

В среднем это от 8 до 12%.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – в среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Кого не коснется повышение:

  • если фактический размер пенсии выше, чем расчетный;
  • если пенсию получили по "специальным" условиям.

Самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение – никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 16,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц. Зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Также в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет.

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