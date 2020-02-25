ГБР сообщило экс-депутату Рады Чорновол о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол ("Народный фронт") о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.

Следствием установлено, что 18 октября 2019 года Чорновол препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания.

Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября 2019 года Киевский апелляционный суд оставил в силе арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт").

В декабре Киевский апелляционный суд освободил Пашинского из-под стражи и отправил под круглосуточный домашний арест.

Позже суд продлил срок домашнего ареста до 27 марта.

Как сообщали Українські Новини, ранее Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.