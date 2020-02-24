В мире сокращается количество случаев заболевания коронавирусом, — замминистра здравоохранения

Несмотря на то, что количество человек, которые заразились коронавирусом достигло 79 тысяч, в мире наблюдается сокращение количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.



"Мы вводим температурный скрининг как один из большого комплекса мер, которые могут предотвратить попадание на территорию Украины возбудителя коронавирусной инфекции, которая сегодня распространяется в мире. В то же время хочется отметить, что в целом в мире уже в течение 10 дней наблюдается сокращение количества случаев, которые ежедневно регистрируются, в течение последних 5 дней мы видим менее 800 случаев, которые регистрируются, были такие периоды, когда по 15 тыс. регистрировалось", - сказал он.



Ляшко отметил, что, согласно статистическим данным, 80% всех зарегистрированных случаев в провинции Хубэй (Китай), 97% случаев зарегистрированы в Китае, а на 29 стран, в которых зарегистрирована заболеваемость коронавирусной инфекцией, приходится только 3% случаев.



"И мы на эти страны, в которых зафиксирована внутристрановая передача случаев, начали проводить температурный скрининг... Также в лабораторию Центра общественного здоровья доставлены тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудителя (коронавирусной инфекции)", - добавил он.



По словам Ляшко, среди групп риска, у которых возможны тяжелые случаи течения заболевания, также как и при заболеваниях гриппом и ОРВИ, люди пожилого возраста, люди имеющие хронические осложнения, а также имеющие проблемы с иммунной системой.



Как сообщали Українськi Новини, Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус COVID-19.



Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.





