Последствия циклона "Юлия" в Украине: один человек погиб, двое травмированы

Один человек погиб и два человека травмированы, частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях из-за осложнений погодных условий (порывов ветра).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.



"По состоянию на 17 часов 24 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) один человек погиб и два человека травмированы. Частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой", - сказано в нем.



В Винницкой области случаи падения деревьев зафиксированы в Литинском, Немировском, Липовецкого и в Виннице.



В результате сильного ветра в селе Стрижавка Винницкого района сорвано кровлю жилого дома, а в Жмеринском - с новостройки.



Также в Ладижине подразделение ГосЧС совместно с работниками коммунальной службы сейчас проводят работы по разборке конструкции крыши помещения автовокзала, которая была сорвана утром.



Во Львовской области в селе Теляж Сокольского района дерево упало на проезжую часть и препятствует движению транспорта.



Также были зафиксированы 25 случаев падения деревьев на территории области.

Работники ГосЧС привлекались на демонтаж аварийной конструкции балкона в Шепетовке и дважды оказывали помощь работникам скорой помощи, чьи автомобили застряли в грязи из-за неблагоприятных погодных условий.



В Вознесенске Николаевской области 1 упавшее дерево оторвало крышу торгового центра на ул. Центральной.



Спасатели совместно с техническими работниками КП "Вознесенский рынок" отрезали поврежденные куски, а уцелевший лист площадью 100 кв. м прикрепили назад.



Также работники ГосЧС Ингульского района Николаева помогли распилить и убрать тополь, который упал на троллейбусную контактную сеть по ул. Театральной.



По просп. Мира убрано дерева из двух автомобилей, а в Заводском районе спасатели убрали поваленные деревья с 2 припаркованных автомобилей.

Также сотрудники работали в Первомайском, Кривоозерском, Витовском, Веселиновском районах области.







Как сообщали Українськi Новини, из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество.