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24 февраля 2020, понедельник, 18:30 74
Общество 2020-02-24T18:32:01+02:00
Українські Новини
Последствия циклона "Юлия" в Украине: один человек погиб, двое травмированы

Последствия циклона "Юлия" в Украине: один человек погиб, двое травмированы

Валерия Драгомирова
ГСЧС, Циклон Юлия, Непогода в Украине, Штормовой ветер, пострадавшие, Непогода

Один человек погиб и два человека травмированы, частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях из-за осложнений погодных условий (порывов ветра).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 17 часов 24 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) один человек погиб и два человека травмированы. Частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях: Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой", - сказано в нем.

В Винницкой области случаи падения деревьев зафиксированы в Литинском, Немировском, Липовецкого и в Виннице.

В результате сильного ветра в селе Стрижавка Винницкого района сорвано кровлю жилого дома, а в Жмеринском - с новостройки.

Также в Ладижине подразделение ГосЧС совместно с работниками коммунальной службы сейчас проводят работы по разборке конструкции крыши помещения автовокзала, которая была сорвана утром.

Во Львовской области в селе Теляж Сокольского района дерево упало на проезжую часть и препятствует движению транспорта.

Также были зафиксированы 25 случаев падения деревьев на территории области.
Работники ГосЧС привлекались на демонтаж аварийной конструкции балкона в Шепетовке и дважды оказывали помощь работникам скорой помощи, чьи автомобили застряли в грязи из-за неблагоприятных погодных условий.

В Вознесенске Николаевской области 1 упавшее дерево оторвало крышу торгового центра на ул. Центральной.

Спасатели совместно с техническими работниками КП "Вознесенский рынок" отрезали поврежденные куски, а уцелевший лист площадью 100 кв. м прикрепили назад.

Также работники ГосЧС Ингульского района Николаева помогли распилить и убрать тополь, который упал на троллейбусную контактную сеть по ул. Театральной.

По просп. Мира убрано дерева из двух автомобилей, а в Заводском районе спасатели убрали поваленные деревья с 2 припаркованных автомобилей.
Также сотрудники работали в Первомайском, Кривоозерском, Витовском, Веселиновском районах области.



Как сообщали Українськi Новини, из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество

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