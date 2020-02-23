Самые ожидаемые премьеры февраля: на что пойти в кино в конце зимы

Несмотря на то, что зима в этом году не порадовала ожидаемыми морозами и снегом, февральская погода не должна помешать наслаждаться хорошими фильмами. Українські Новини традиционно подготовили для вас лучшие премьеры последней недели февраля.

Человек-невидимка

Премьера: 27 февраля

Сюжет: молодая женщина Сесилия страдает от своего буйного парня Адриана, который распускает руки. Затем он неожиданно совершает самоубийство. Жизнь Сесилии начинает налаживаться, но ровно до тех пор, пока она не понимает, что бойфренд-тиран, на самом деле не мертв, как она думала. И неведомым образом преследует ее.

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Стволы Акимбо

Премьера: 27 февраля

Сюжет: парень Майлз (Дэниел Рэдклифф) день в день ходит на скучную работу и до сих пор любит свою бывшую девушку Новую (Наташа Лю Бордиццо). Тайная банда, известная как SKIZM выбирает его участником безжалостной игры. По ее условиям случайные люди имеют сражаться за свою жизнь. Все поединки транслируются по сети на радость множества фанатов. Первого боя Майлз избегает и спасается бегством. Но когда организаторы похищают Новую, он понимает, что бегство этот раз не поможет. Ему придется бороться из последних сил, чтобы спасти себя и свою возлюбленную от безжалостных и фанатичных зрителей.

https://www.youtube.com/watch?v=wVHV5Kc80yw" frameborder="0" allowfullscreen>

Офицер и шпион

Премьера: 27 февраля

Сюжет: 5 января 1895 капитан Альфред Дрейфус, молодой перспективный офицер, презренный за шпионаж в пользу Германии и приговорен к пожизненному заключению на острове Дьявола. Среди свидетелей его унижения - Жорж Пикварт, которого получают в управлении военной контрразведывательной частью, которая отслеживала его. Но когда Пикварт понимает, что секреты все еще передаются немцам, его втягивают в опасный лабиринт обмана и коррупции, угрожает не только его чести, но и его жизни.

https://www.youtube.com/watch?v=s2ZPjnynlCY" frameborder="0" allowfullscreen>

Против всех врагов: История Джин Сиберг

Премьера: 27 февраля

Сюжет: в конце 60-х годов звезда французской "новой волны", актриса Джин Сиберг на пике своей карьеры начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему обследований и громких провокаций. В этой сети шпионажа молодой агент, которого тайно доставили в Сиберг, становится одним из главных героев ее истории.

https://www.youtube.com/watch?v=C5qYXWLEAyg" frameborder="0" allowfullscreen>

Черкассы

Премьера: 27 февраля

Сюжет: февраль 2014. Начинается оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями заблокирован в озере Донузлав - путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают казаться россиянам. Кажется, другого выхода просто не.

Фильм основан на реальных событиях. История последнего украинского корабля в Крыму, который сопротивлялся и продолжал отважную борьбу.

https://www.youtube.com/watch?v=s-SiobFdsxY" frameborder="0" allowfullscreen>

Ранее Українські Новини писали о пяти фильмах про вирусы и эпидемии, которые можно посмотреть на выходных.

Напомним, 27 февраля в прокат выходит триллер "Против всех врагов: История Джин Сиберг".

Также в сети опубликовали трейлер боевика "Форсаж 9".