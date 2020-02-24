НСЖУ считает расследование против Bihus.info нарушением прав журналистов

Национальный союз журналистов (НСЖУ) считает уголовное производство по факту работы журналистов-расследователей Bihus.info нарушением прав журналистов.

Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook председателя НСЖУ Сергея Томиленко, передают Українськi Новини.

"Национальный союз журналистов Украины считает возбуждение уголовного производства по факту работы журналистов-расследователей команды Bihus.info вмешательством в редакционную деятельность и нарушением прав журналистов", - сказано в нем.

Томиленко отмечает, что полиция не должна использовать свои служебные возможности для сведения счетов с журналистами.

Ссылаясь на сообщение проекта Bihus.info, Томиленко сообщает, что поводом для уголовного производства стала съемка, которую вела журналистка Мария Землянская в публичном месте.

На видео она зафиксировала первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля.

"Это чиновник, чьи действия как публичного лица вызывают общественный интерес, и в данном случае журналисты действовали, исходя из потребностей общества. Нарушение уголовного производства, допросы сотрудников редакции, вопрос о внутриредакционных процессах - такие вещи воспринимаем как прямое давление на представителей СМИ", - отмечает председатель НСЖУ.

НСЖУ обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Игорю Клименко с призывом повлиять на своих подчиненных и прекратить использование ими служебного положения для давления на журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля.

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