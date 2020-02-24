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  • НСЖУ считает расследование против Bihus.info нарушением прав журналистов
24 февраля 2020, понедельник, 16:50 41
Политика 2020-02-24T16:50:36+02:00
Українські Новини
НСЖУ считает расследование против Bihus.info нарушением прав журналистов

НСЖУ считает расследование против Bihus.info нарушением прав журналистов

Влада Билоус
Денис Бигус, Нацполиция, НСЖУ, Сергей Томиленко

Национальный союз журналистов (НСЖУ) считает уголовное производство по факту работы журналистов-расследователей Bihus.info нарушением прав журналистов.

Об этом говорится в сообщении на странице в социальной сети Facebook председателя НСЖУ Сергея Томиленко, передают Українськi Новини.

"Национальный союз журналистов Украины считает возбуждение уголовного производства по факту работы журналистов-расследователей команды Bihus.info вмешательством в редакционную деятельность и нарушением прав журналистов", - сказано в нем.

Томиленко отмечает, что полиция не должна использовать свои служебные возможности для сведения счетов с журналистами.

Ссылаясь на сообщение проекта Bihus.info, Томиленко сообщает, что поводом для уголовного производства стала съемка, которую вела журналистка Мария Землянская в публичном месте.

На видео она зафиксировала первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля.

"Это чиновник, чьи действия как публичного лица вызывают общественный интерес, и в данном случае журналисты действовали, исходя из потребностей общества. Нарушение уголовного производства, допросы сотрудников редакции, вопрос о внутриредакционных процессах - такие вещи воспринимаем как прямое давление на представителей СМИ", - отмечает председатель НСЖУ.

НСЖУ обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Игорю Клименко с призывом повлиять на своих подчиненных и прекратить использование ими служебного положения для давления на журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля.

Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски в офисе телеканала "1+1".

ОБСЕ обеспокоена обысками СБУ в офисе "1+1".

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