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24 февраля 2020, понедельник, 15:28 22
Общество 2020-02-24T15:28:12+02:00
Українські Новини
Протесты против размещения эвакуированных из Уханя поддерживают лишь 15% опрошенных

Протесты против размещения эвакуированных из Уханя поддерживают лишь 15% опрошенных

Анна Рудык
Протесты, эвакуация украинцев из Китая, Опрос, эвакуация украинцев из Уханя
Эвакуация украинцев из Китая. Фото: Госпогранслужба
Эвакуация украинцев из Китая. Фото: Госпогранслужба

74% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не поддерживают протесты людей против размещения эвакуированных из города Ухань (провинция Хубей, Китай) в их регионе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 15% опрошенных ответили, что поддерживают такие протесты, 11% - затруднились ответить.

81% респондентов из тех, кто не поддерживают протесты, имеют высшее образование, 79% - имеют доход среднего уровня.

Из поддерживающих данные протесты 21% опрошенных имеют среднее образование, 12% - высшее; 20% - по уровню дохода бедные.

Опрос проводился 22-23 февраля, были опрошено 1 200 респондентов от 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Как сообщали Українські Новини, "теплый" прием для украинцев из Уханя устроили жители Новых Санжар: блокировали дороги во главе со священником.

Тем временем в Новых Санжарах после протестов один полицейский остается в больнице.

Также полиция готовит подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах.

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