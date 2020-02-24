Стрельба в доме Кожары: появились новые детали гибели Старицкого

Двоюродный брат Старицкого: Сергей – офицер запаса, он умел обращаться с оружием

В то время, как полиция проверяет причастность экс-главы МИД Кожары к убийству гостя в своем доме, спустя несколько дней после трагических событий в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, где погиб бизнесмен Сергей Старицкий, появляется все больше доказательств того, что это было отнюдь не самоубийство.

Как пишет Комсомольская правда в Украине, во-первых, полиция по согласованию с прокуратурой переквалифицировала статью с самоубийства на ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Известно, что тело убитого бизнесмена лежало на кухне с пистолетом в руке, а пуля вошла под глаз. На лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, таких, например, как следы пороховых газов или отпечаток ствола на коже. Кроме этого, после инерции от выстрела пистолет должен был выпасть из руки Старицкого, но никак не оставаться зажатым в ней.

Близкие и родные Сергея Старицкого также утверждают, что у него не было ни мотивов для сведения счетов с жизнью, ни суицидальных настроений.

"Я знаю своего брата всю жизнь, завтра (23 февраля) мы собирались как офицеры запаса, выпить по сто грамм, вспоминать присягу и подвиг наших дедов. Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех!", - написал в Фейсбуке двоюродный брат погибшего Юрий Воловик.

Воловик также отверг версию о неосторожном обращении с оружием. "Сергей был в прошлом офицером запаса и проходил службу в армии", - сообщил Юрий Воловик, подразумевая, что его брат умел обращаться с оружием.

Таким образом две из четырех версий – самоубийство и неосторожное обращение с оружием, скорее всего, отпадают. Остаются две – неосторожное или умышленное убийство. Сейчас следствию известно, что на момент гибели в доме находилось три человека - Леонид Кожара, его супруга и Сергей Старицкий. В момент выстрела женщины в комнате не было. Кроме убитого, там находился Леонид Кожара, в крови которого якобы потом обнаружили большое количество алкоголя.

Как сообщали Українськi Новини, полиция переквалифицировала с самоубийства на умышленное убийство дело по факту смерти Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары в Киевской области.

В пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.

По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.