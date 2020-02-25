С сегодняшнего дня в кошельках украинцев может появиться новая купюра 200 гривен

После того, как национальный банк Украины анонсировал появление банкнот 50 и 200 гривен с новом дизайном, с сегодняшнего дня у украинцев появляется новая купюра в 200 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новая банкнота по стилю будет такая же, как уже появившиеся купюры номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Так выглядит новая банкнота в 200 гривен. Фото: пресс-служба НБУ

Оборотная сторона банкноты в 200 гривен. Фото: пресс-служба НБУ

На новой купюре по-прежнему будет изображена Леся Украинка, а на оборотной стороне — здание Въездной башни Луцкого замка. В отличие от банкноты 2007 года, портрет писательницы изображен не с правой стороны, а в центре.

Размер и цветовая грамма новых денег остаются прежними.

В пресс-службе пояснили, что банкноты образца 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2007 года. Постепенно новых 200-гривневых купюр станет больше из-за замены прежних поврежденных.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября Национальный банк Украины выпустил банкноту номиналом в тысячу гривен.

Президент инвестгруппы Универ Тарас Козак заявил, что шаги Нацбанка по вводу более крупной банкноты и вывода мелкого номинала, никак не связаны с инфляционными или девальвационными ожиданиями.