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24 февраля 2020, понедельник, 14:16 113
Транспорт 2020-02-24T14:17:06+02:00
Українські Новини
После эвакуации украинцев из Китая самолет SkyUp слетал в Египет и из Львова в Киев

После эвакуации украинцев из Китая самолет SkyUp слетал в Египет и из Львова в Киев

Надежда Комендантова
SkyUp, SkyUp Airlines, эвакуация украинцев из Уханя, Авиарейс
Самолет. Фото: Информатор
Самолет. Фото: Информатор

Cамолет авиакомпании SkyUp после эвакуации украинцев и иностранцев из китайского Уханя и дезинфекции выполнил рейсы в Хургаду (Египет) и из Львова в Киев.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель департамента коммуникаций авиакомпании Ольга Ткаченко.

"Самолет посетил не только Хургаду, но еще и привез граждан из Львова в Киев", - сообщила она.

Ткаченко отметила, что побоявшихся лететь на этом самолете граждан не было.

"Было порядка 10 звонков на горячую линию, люди уточняли, наши ребята отвечали на вопросы", - подчеркнула она.

Первый рейс после дезинфекции самолет выполнил 23 февраля в Хургаду.

Как сообщали Українські Новини, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя.

Сейчас украинцы находятся на карантине в Новых Санжарах. Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине.

Тем врменем, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявляет, что пока не приостанавливает выполнение рейсов в Милан и Венецию (оба - Италия) в связи с введением в провинциях Венето и Ломбардия карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.

 

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