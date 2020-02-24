После эвакуации украинцев из Китая самолет SkyUp слетал в Египет и из Львова в Киев

Cамолет авиакомпании SkyUp после эвакуации украинцев и иностранцев из китайского Уханя и дезинфекции выполнил рейсы в Хургаду (Египет) и из Львова в Киев. Об этом Українським Новинам сообщил руководитель департамента коммуникаций авиакомпании Ольга Ткаченко. "Самолет посетил не только Хургаду, но еще и привез граждан из Львова в Киев", - сообщила она. Ткаченко отметила, что побоявшихся лететь на этом самолете граждан не было."Было порядка 10 звонков на горячую линию, люди уточняли, наши ребята отвечали на вопросы", - подчеркнула она. Первый рейс после дезинфекции самолет выполнил 23 февраля в Хургаду. Как сообщали Українські Новини, специалисты намерены по прибытии в Украину провести дезинфекцию воздушного судна, которое будет привлечено к эвакуации граждан из китайского Уханя. Сейчас украинцы находятся на карантине в Новых Санжарах. Эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине. Тем врменем, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявляет, что пока не приостанавливает выполнение рейсов в Милан и Венецию (оба - Италия) в связи с введением в провинциях Венето и Ломбардия карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.