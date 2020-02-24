"Мону Лизу" из кубиков Рубика продали в Париже за 400 тысяч евро

Во Франции на одном из аукционов в Париже продали репродукцию знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" из кубиков Рубика за 480 200 евро. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что картина была спроэцирована из 330 кубиков Рубика и собрана французским уличным художником под псевдонимом "Захватчик" в 2005 году.

Согласно информации ведомства, аукционный дом Artcurial определил начальную стоимость работы в 150 тысяч евро. На данный момент имя владельца неизвестно.

Автор картинаы работает анонимно и обычно ночью. Также он носит маску. В одном из интервью "Захватчик" рассказал, что только несколько друзей знают его истинное лицо и видели его лицо. Кроме того, родители художника считают, что он работает плиточником в строительной отрасли.

Как сообщали Українські Новини, ранее один из пяти портретов юного Моцарта продали в Париже более чем за 4 миллиона евро.

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