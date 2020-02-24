В Турции произошло еще одно землетрясение

В результате землетрясения на востоке Турции, недалеко от границы с Ираном, которую закрыли из-за коронавируса, по меньшей мере девять человек погибли и 37 человек пострадали.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился на территории Ирана, но нанес значительные разрушения в турецкой провинции Ван. Многие здания были повреждены, люди оказались под завалами.

Поисково-спасательные группы были отправлены в регион, пострадавший от землетрясения.

Между тем землетрясение магнитудой 4,5 произошло в центральной турецкой провинции Конья.

Землетрясение произошло в 1:26 утра по местному времени в районе Деребучак на глубине 14,76 км. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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Как сообщали Українські Новини, на турецко-иранской границе в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.