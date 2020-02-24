Будущие пенсионеры могут остаться без пенсии: как не потерять выплаты и сколько можно получить

Вокруг пенсионной реформы в Украине уже не один год идут споры, поскольку из-за высокой теневой занятости и уклонения от уплаты налогов многим грозит пенсия еще ниже, чем в нынешних пенсионеров, 82,7% которых получают меньше прожиточного минимума. Как отметила заместитель Министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, такая низка пенсия - не придел, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

Сейчас в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет. А уже в 2028-м граница увеличится до 35. К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа, пишет OBOZREVATEL.

Есть три варианта развития событий. Первый – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Пенсионный возраст. Инфографика: OBOZREVATEL

Единственный способ получить пенсию вовремя – добиться от работодателя официального оформления и отказаться работать "в тени". Соглашаясь на зарплату в конверте, вы фактически лишаете себя будущего. В таком случае работать придется до самой смерти.

Как не лишиться пенсии:

работать официально как минимум с 25 лет (чтобы к 60 годам иметь 35 лет стажа);

получать "белую зарплату" (если официально получать минималку, то и пенсия будет минимальной).

Еще одно немаловажное условие, которое куда сложнее реализовать – сформировать в Украине правильное отношение к уплате налогов, соблюдению трудового законодательства и ответственность за пенсионеров.

Те, кто уже достиг 60 лет, получают свои выплаты за счет взносов работающих. И работодатель, который не оформляет официально и не платит налоги, должен понимать, что он фактически ворует у пенсионеров и лишает будущего своих же сотрудников.

Сколько можно получить

В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера (расчеты Минсоца) – 3,2 тыс. грн. Пять миллионов украинцев получают пенсию до 2 тысяч гривен. Семь миллионов получают пенсию до прожиточного минимума. Минимальная выплата – 1638 грн.

Уже сейчас каждый украинец можно примерно оценить, на какую пенсию может рассчитывать. Для этого среднюю зарплату за последние три года (статистика еще обрабатывается, скорее всего, это будет около 7 тыс. грн) умножают на стаж, 1% и соотношение собственной зарплаты к средней.

К примеру, если вы собираетесь выходить на пенсию в этом году и у вас есть 35 лет стажа и средняя зарплата, пенсия может составить около 2,5 тыс. грн. Если зарплата в два раза выше средней – 5 тыс. грн. А при 27 годах стажа, со средней зарплатой можно получить 1,7 тыс., при зарплате в два раза выше и 27 годах стажа – 3,4 тыс. грн пенсии.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии.

Тем временем, украинцам готовят "вторую" пенсию.