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  • Фильм "Против всех врагов: История Джин Сиберг" с Кристен Стюарт в главной роли выходит в прокат
21 февраля 2020, пятница, 21:39 4
Lifestyle 2020-02-21T21:39:30+02:00
Українські Новини
Фильм "Против всех врагов: История Джин Сиберг" с Кристен Стюарт в главной роли выходит в прокат

Фильм "Против всех врагов: История Джин Сиберг" с Кристен Стюарт в главной роли выходит в прокат

Валерия Драгомирова
Триллер, Фильм, Прокат, Против всех врагов: История Джин Сиберг, Кристен Стюарт
Постер. Фото: пресс-служба Arthouse Traffic
Постер. Фото: пресс-служба Arthouse Traffic

27 февраля в украинский прокат выходит биографический триллер "Против всех врагов: История Джин Сиберг" с Кристен Стюарт в главной роли. Об этом говорится в сообщении Arthouse Traffic.

Конец 60-х. Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она - звезда Голливуда. На пике своей карьеры Джин начинает выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Головокружительный роман с лидером партии "Черные пантеры" делает актрису мишенью спецслужб. Круглосуточное наблюдение агентов ФБР и провокации угрожают разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.

Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт - одна из самых востребованных актрис современности. Получив широкую известность после серии фильмов "Сумерки", Стюарт обратила внимание на независимое кино. В 2010 году она была удостоена специальной награды BAFTA в номинации "Восходящая звезда", в 2015 году Кристен Стюарт стала первой женщиной-актрисой в истории страны, получившей французскую премию "Сезар", а после Каннского кинофестиваля 2016 года актриса решила заняться режиссерской деятельностью. По словам прессы, роль Джин Сиберг стала одной из лучших в карьере Кристен Стюарт.


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