Вышел первый трейлер боевика "Форсаж 9"

Кинокомпания Universal Pictures в один день опубликовала тизер и трейлер боевика The Fast Saga ("Форсаж 9"), премьеру которого переносили на год. Видео опубликовано в YouTube.

Премьера ленты состоится 22 мая 2020 года, но в ближайшую пятницу выйдет еще один трейлер – длиннее и подробнее.

https://www.youtube.com/watch?v=nEkmI7e36PE" frameborder="0" allowfullscreen> В ролике продолжительностью около минуты мы видим Доминика Торетто (Вин Дизель), Летти Ортис (Мишель Родригес) и их сына, которые живут спокойной жизнью на уединенной ферме. Но семейную идиллию что-то вот-вот нарушит, и Летти передает ребенку крестик Торетто, говоря, что это "защита от того, что грядет".

Кроме трейлера студия опубликовала короткий ролик – динамичную нарезку кадров с машинами, гонками, танцующими девушками и Вином Дизелем в образе главного героя ленты. Это анонс концерта, на котором будет представлен непосредственно трейлер The Fast Saga ("Форсаж 9").

https://www.youtube.com/watch?v=VKx_gzIKPUM" frameborder="0" allowfullscreen>

В официальном аккаутне Twitter также появился постер к фильму. На нем мы видим героя Вина Дизеля через лобовое стекло машины. На зеркале висит семейный крестик.

Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Финн Коул, Хелен Миррен, Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон и другие.

Ранее Українські Новини писали, какие сериалы можно посмотреть на этой неделе. Также стало известно, на какие премьеры фильмов можно сходить в кино в конце января.