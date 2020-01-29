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29 января 2020, среда, 15:44 80
Афиша 2020-01-29T15:44:14+02:00
Українські Новини
Вышел первый трейлер боевика "Форсаж 9"

Вышел первый трейлер боевика "Форсаж 9"

Кира Молчанова
Боевик, Фильм, Вин Дизель, Трейлер, Трейлер фильма, Форсаж 9

Кинокомпания Universal Pictures в один день опубликовала тизер и трейлер боевика The Fast Saga ("Форсаж 9"), премьеру которого переносили на год. Видео опубликовано в YouTube.

Премьера ленты состоится 22 мая 2020 года, но в ближайшую пятницу выйдет еще один трейлер – длиннее и подробнее.

В ролике продолжительностью около минуты мы видим Доминика Торетто (Вин Дизель), Летти Ортис (Мишель Родригес) и их сына, которые живут спокойной жизнью на уединенной ферме. Но семейную идиллию что-то вот-вот нарушит, и Летти передает ребенку крестик Торетто, говоря, что это "защита от того, что грядет".

Кроме трейлера студия опубликовала короткий ролик – динамичную нарезку кадров с машинами, гонками, танцующими девушками и Вином Дизелем в образе главного героя ленты. Это анонс концерта, на котором будет представлен непосредственно трейлер The Fast Saga ("Форсаж 9").

В официальном аккаутне Twitter также появился постер к фильму. На нем мы видим героя Вина Дизеля через лобовое стекло машины. На зеркале висит семейный крестик.

Главные роли в фильме исполнили Шарлиз Терон, Финн Коул, Хелен Миррен, Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон и другие.

Ранее Українські Новини писали, какие сериалы можно посмотреть на этой неделе. Также стало известно, на какие премьеры фильмов можно сходить в кино в конце января.

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