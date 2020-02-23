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23 февраля 2020, воскресенье, 16:31 12
Общество 2020-02-23T16:31:07+02:00
Українські Новини
В акваторию Черного моря зашел эсминец США

В акваторию Черного моря зашел эсминец США

Ольга Фандорина
Американский эсминец, США, Эсминец США, Черное море
Американский эсминец USS Ross 23. Фото: @USNavyEurope
Американский эсминец USS Ross 23. Фото: @USNavyEurope

Американский эсминец USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море. Об этом говорится в Twitter командования 6-го флота ВМС США.

"USS Ross 23 февраля начал переход через пролив в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности и военно-морской способности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 28 ноября корвет военно-морских сил Франции Commandant Birot зашел в порт Одессы. Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.

29 октября 4 военных корабля (минные тральщики) НАТО зашли в порт Одессы.

Среди них испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Корабли несут патрулирование в Средиземном море.

Также 19 сентября транспортно-десантный корабль USNS Yuma (США) зашел в порт Одессы.

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