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23 февраля 2020, воскресенье, 14:13 38
Общество 2020-02-23T14:14:06+02:00
Українські Новини
Скалецкая будет контактировать с эвакуированными только с разрешения эпидемиологов

Скалецкая будет контактировать с эвакуированными только с разрешения эпидемиологов

Ольга Фандорина
Эпидемиологи, Коронавирус, Зоряна Скалецкая, эвакуация украинцев из Уханя
Зоряна Черненко (Скалецкая). Фото - Facebook
Зоряна Черненко (Скалецкая). Фото - Facebook

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области, планирует контактировать с эвакуированными из китайского Уханя гражданами в случае одобрения эпидемиологов.

Об этом она сказала в интервью изданию Deutsche Welle передают Українськi Новини.

По ее словам, в дальнейшем она планирует с эвакуированными гражданами контактировать, но только тогда, когда эпидемиологи скажут, что все хорошо.

Скалецкая сообщила, что ее решение остаться в медцентре обсуждалось и с премьер-министром Алексем Гончаруком ,и с Президентом Владимиром Зеленским.

По ее словам, она находится в одном здании с эвакуированными, но на другом этаже.

"Они находятся на других этажах того же здания. Я - на четвертом этаже, они - на втором и третьем. И эпидемиологи строго относятся к вопросу контактов, и каждый раз это должно быть согласно всем правилам и процедурам", - сказала Скалецкая.

Министр также прокомментировала информацию о том, что она покидала территорию медцентра после прибытия.

"На самом деле, мы когда приехали в четверг, то до трех ночи решали все организационные вопросы. И в контакт с людьми или экипажем мы не входили. Мы были на территории, которая не является ограниченной ко входу. И, учитывая пожелания местных, решили еще выяснить некоторые вопросы. В частности, по недовольству в медицинской помощи и о наличии масок... В три часа ночи уже было поздно и мы собрались утром с управлением департамента здоровья и провели несколько разговоров относительно готовности заведений. То есть мы провели несколько вещей, вопросов, поручений о работе коммунальных аптек, чтобы были маски. И после этого я поняла, что уже готова заходить в заведение, чтобы войти в контакт с экипажем", - сказала она.

По словам Скалецкой, войдя в контакт с экипажем, она уже не могла такие совещания проводить.

Как сообщали Українські Новини, после обнародования информации о том, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая покинула санаторий, на своей странице в Facebook Скалецкая написала,что находится в зоне обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. 

Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области.

В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных.

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