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23 февраля 2020, воскресенье, 13:33 135
Жизнь 2020-02-23T13:33:47+02:00
Українські Новини
Новый скандал на Нацотборе: в финале у дуэта TVORCHI произошел технический сбой

Новый скандал на Нацотборе: в финале у дуэта TVORCHI произошел технический сбой

Анна Рудык
Евровидение-2020, Нацотбор Евровидения, Евровидение, Нацотбор

В финале Национального отбора на Евровидение-2020, в котором победу одержала группа Go-А, произошел технический сбой, который помешал выступить фаворитам второго полуфинала конкурса - дуэту TVORCHI. Об этом заявили участники группы на видео, опубликованном в Instagram.

Так, во время выступления вокалисту дуэта Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон, поэтому он слышал только свой голос. Эту информацию подтвердил также менеджер группы.

На опубликованном видео Кенни выразил свое негодование по поводу такого сбоя и обвинил технических работников в непрофессионализме.

Данный сбой существенно повлиял на выступление дуэта, что сказалось на оценках судей и голосовании зрителей. Будучи изначально в числе фаворитов, после выступления в финале дуэт покинул первую тройку, которая могла претендовать на победу.

"Я не вернусь сюда больше никогда", - пообещал оскорбленный Джеффри.

На видео выступления также можно наблюдать, как Джеффри часто пытается поправить ушные мониторы.

Как сообщали Українські Новини, в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бандуристка KRUTЬ.

А шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

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