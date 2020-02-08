Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020": кого выбрали жюри и зрители

И пока букмекеры прогнозируют, что Украина войдет в первую десятку лучших на "Евровидении-2020" в Нидерландах, в субботу, 8 февраля, состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020". Жюри и зрители выбрали трех участников, которые попадают в финал Нацотбора.

Таким образом в финал Нацотбора проходят KRUTЬ, GO-A и JERRY HEIL.

Скриншот: прямая трансляция

Еще троих полуфиналистов выберут 15 февраля. А уже 22 февраля станет известен победитель, который представит Украину на "Евровидении" в Роттердаме (Нидерланды).



Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.



Как выступила тройка полуфиналистов:















Как сообщали Українські Новини, в нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.



Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.



Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.



