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08 февраля 2020, суббота, 23:00 124
Политика 2020-02-08T23:02:53+02:00
Українські Новини
Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020": кого выбрали жюри и зрители

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020": кого выбрали жюри и зрители

Валерия Драгомирова
KRUTЬ, GO-A, Jerry Heil, Евровидение, Нацотбор Евровидения

И пока букмекеры прогнозируют, что Украина войдет в первую десятку лучших на "Евровидении-2020" в Нидерландах, в субботу, 8 февраля, состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020". Жюри и зрители выбрали трех участников, которые попадают в финал Нацотбора.

Таким образом в финал Нацотбора проходят KRUTЬ, GO-A и JERRY HEIL.

Скриншот: прямая трансляцияСкриншот: прямая трансляция

Еще троих полуфиналистов выберут 15 февраля. А уже 22 февраля станет известен победитель, который представит Украину на "Евровидении" в Роттердаме (Нидерланды).

Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ. 

Как выступила тройка полуфиналистов:







Как сообщали Українські Новини, в нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.

Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.

Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

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