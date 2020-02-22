Евровидение-2020: Украину на конкурсе будет представлять Go-A

Сегодня, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020. В ходе него определился победитель, который представит Украину на конкурсе в Роттердаме — группа Go-A.

В результате телефонного голосования зрителей и оценок членов жюри — Тины Кароль, Виталия Дроздова и Андрея Данилко, Go-A с песней Соловей набрали максимальное количество баллов — 12, получив высший балл от жюри и больше всего голосов зрителей.

Go-A, которые выступали вторыми, Андрей Данилко провозгласил лучшими и своими фаворитами. Дроздов отметил "магию" на сцене, а Кароль - то, что Екатерина расцвела как вокалистка.

"Вы - не стандарт. На Нацотбора вы темная лошадка", - сказала Тина.

Выступление группы Go-A:

Ранее Українські Новини писали, где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2020.

Также в первом полуфинале лидером турнирной таблицы стала бпндуристка KRUTЬ.

Кроме того, шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.